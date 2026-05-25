Bir dönem aksiyon kamerası pazarının tartışmasız tek hakimi olan ABD merkezli teknoloji devi GoPro, Çinli rakipleri karşısında havlu atma noktasına geldi. Sektörün öncüsü konumundaki şirket, DJI ve Insta360 gibi Çinli üreticilerin yenilikçi teknolojileri ve daha gelişmiş ürünleri karşısında pazar payını hızla kaybederken, ciddi bir finansal krizle karşı karşıya kaldı.

Üst üste üçüncü yılı da zararla kapattığını duyuran GoPro, şirketin satılması ya da başka bir marka çatısı altında birleşmesi de dahil olmak üzere tüm stratejik seçenekleri masaya yatırdığını resmen onayladı.

Mali tablolardaki erime şirketin içinde bulunduğu çıkmazı net bir şekilde ortaya koyuyor. Aralık 2025 dönemi itibarıyla yıllık bazda 93,5 milyon dolar zarar açıklayan GoPro’nun gelirleri, yüzde 19'luk sert bir düşüşle 652 milyon dolara kadar geriledi.

Bu rakam, markanın 2015 yılındaki zirve döneminin yarısından bile daha az bir gelire işaret ediyor. Şirketin sahip olduğu görüntüleme teknolojileri ve patentlerin değerini göz önünde bulunduran çok sayıda yatırımcının, GoPro'ya satın alma teklifleri götürdüğü belirtiliyor.

ÇALIŞANLARIN DÖRTTE BİRİNİ İŞTEN ÇIKARDI

Yaşanan bu darboğaz nedeniyle şirket, geçtiğimiz aylarda iş gücünün yaklaşık dörtte birini işten çıkarma kararı alarak küçülmeye gitmişti.

Pazar araştırma şirketi IDC'nin verileri, Çinli devlerin yükselişini gözler önüne seriyor. 2025 yılı verilerine göre, küresel el tipi akıllı kamera pazarının yüzde 62 gibi ezici bir çoğunluğunu drone teknolojilerinden de tanınan DJI elinde tutuyor.

Pazarın ikinci güçlü Çinli oyuncusu, Insta360 markasının üreticisi Arashi Vision ise yüzde 20'lik paya sahip. Aynı dönemde GoPro'nun ürün sevkiyatlarında yüzde 26'lık büyük bir çöküş yaşandı.

Çinli üreticilerin bu başarısının arkasında, GoPro kullanıcılarının yıllardır şikayet ettiği "aşırı ısınma" ve "düşük ışıkta kötü performans" gibi kronik sorunları hızla çözüme kavuşturmaları yatıyor. Ayrıca DJI, efsanevi İsveçli kamera üreticisi Hasselblad’ın teknolojisini arkasına alırken; Insta360 ise bir diğer Alman optik devi Leica ile iş birliğine giderek görüntü kalitesinde ABD'li rakibine fark attı.

GOPRO'YU ÖRNEK ALDILAR

Çinli iki dev arasındaki rekabet, GoPro’nun bir zamanlar büyüme stratejisinin merkezine koyduğu 360 derece çekim yapabilen kameralar ve sarsıntı önleyici gimbal teknolojilerinde yoğunlaşıyor.

Yaşadığı bu büyük kan kaybına rağmen pes etmek istemeyen GoPro, önümüzdeki aylarda daha büyük sensörlere ve geliştirilmiş ısı yönetim sistemine sahip yeni modellerini piyasaya sürerek pazarda yeniden bir geri dönüş hikayesi yazmayı hedefliyor.