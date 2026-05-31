Teknoloji dünyasında akıllı gözlüklerle adından söz ettiren Meta, giyilebilir cihaz ekosistemini genişletiyor. Şirket içi sızan belgelere göre teknoloji devi, kullanıcıların günlük yaşamda boyunlarında taşıyabileceği ya da kıyafetlerine iliştirebileceği yapay zeka destekli yeni bir kolye cihazı üzerinde çalışıyor. Projenin ilk testlerinin önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

İVME HIZLANDI

Meta'nın bu hamlesinin arkasında, 2025 yılının sonunda bünyesine kattığı yapay zeka girişimi Limitless yer alıyor. Limitless, özellikle ortamdaki konuşmaları kaydedebilen, analiz edebilen ve kullanıcıya anlık yapay zeka desteği sunan yenilikçi donanımlarıyla tanınıyordu. Meta, bu satın almayla birlikte giyilebilir yapay zeka cihazları pazarındaki Ar-Ge süreçlerine büyük bir ivme kazandırdı.

Daha önce pazara sunulan benzer yapay zeka rozetleri ve kolyeleri, gizlilik endişeleri ve işlevsellik eksikliği nedeniyle tüketiciden geçer not alamamıştı. Ancak Meta ve en büyük rakiplerinden OpenAI, bu algıyı yıkmak ve günlük hayatta gerçekten işe yarayan asistanlar üretmek konusunda kararlı görünüyor.

ABONELİK SİSTEMİ GELECEK



Sızan şirket içi notlar, Meta'nın sadece bireysel kullanıcıları değil, iş dünyasını da hedeflediğini gösteriyor. Şirket, akıllı kolyelerin yanı sıra mevcut yapay zeka gözlüğü serisini genişletmeye ve kurumsal çözümler sunmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda "Wearables for Work" (İş İçin Giyilebilir Cihazlar) adını taşıyan yeni bir iş abonelik sistemi de hayata geçirilecek.

Hedef: Reality Labs'in Milyar Dolarlık Zararını Kapatmak

Meta'nın donanım ve metaverse odaklı birimi Reality Labs, yüksek harcamaları ve zarar açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyordu. Birim, yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dolarlık devasa bir kayıp bildirdi.

Stratejik Dönüşüm: Meta yönetimi, akıllı kolye ve yeni nesil giyilebilir cihazlarla Reality Labs'i finansal bir çıkmaza sürüklenmekten kurtarmayı ve birimin performansını yukarı taşımayı hedefliyor.