Dünya genelinde milyarlarca dolarlık restoran zincirlerini yöneten Yum! Brands, radikal bir küçülme ve odaklanma hamlesine hazırlanıyor. Pizza Hut'ı elinden çıkarmak için masaya oturdu.

Bloomberg’in Cuma günü konuya yakın kaynaklara dayandırarak paylaştığı bilgilere göre şirket, bünyesindeki en köklü markalardan biri olan Pizza Hut'ın satışı için yatırım firması LongRange Capital ile özel görüşmelere başladı.

Yatırım dünyasında büyük yankı uyandıran bu hamle, Pizza Hut’ın ana şirket içerisindeki payının azalmasının ardından geldi.

MÜNHASIRLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Gelen bilgilere göre LongRange Capital, satın alma aşamasında Sycamore Partners dahil olmak üzere diğer tüm güçlü teklif sahiplerini geride bırakarak Yum! Brands ile "münhasırlık anlaşması" imzaladı.

Tarafların önümüzdeki haftalarda sonuçlanabilecek bir taslak üzerinde müzakereleri derinleştirdiği söylenirken, görüşmelerin kesin bir satışla noktalanacağına dair henüz bir garanti bulunmuyor. Konuya dair Yum!, LongRange ve Sycamore temsilcileri ise sessizliğini koruyarak yorum yapmaktan kaçındı.

PİZZA HUT'IN ŞİRKET İÇİ PAYI DÜŞTÜ

Bu stratejik satış girişimi, Yum! Brands’in geçtiğimiz yıl Pizza Hut’ın geleceğini şekillendirmek adına başlattığı değerlendirme sürecinin bir sonucu olarak görülüyor. Yönetim, pizza zincirinde büyümeyi canlandırmak amacıyla uzun yıllardır çaba sarf etse de tablodaki gerilemeyi durduramadı.

Açıklanan verilere göre, Pizza Hut’ın Yum!’ın toplam gelirleri içindeki payı son yıllarda istikrarlı bir şekilde azaldı. Zincirin 2019 yılında %18’in üzerinde olan gelir payı, 2025 yılına gelindiğinde %12 seviyesine kadar geriledi.

Aynı dönem aralığında Pizza Hut’ın yıllık geliri 1 milyar dolar sınırında çakılı kalırken, Yum!’ın toplam geliri ise geçen yıl yaklaşık %47 oranında büyük bir sıçrama gerçekleştirerek 8,2 milyar dolara ulaştı.

KFC ve Taco Bell gibi devlerin de sahibi olan Yum! Brands, yaklaşık 41 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olmasına rağmen şirket hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık %2,2 oranında değer kaybı yaşadı.

BİRÇOK ALANDA YATIRIMLARI BULUNUYOR

Pizza Hut'ı devralmak için gün sayan LongRange Capital ise 2019 yılında, daha önce Baupost Group'ta çalışan ve Arby's yatırımlarında da rol alan tecrübeli isim Bob Berlin tarafından kuruldu.

Portföyünü hızla genişleten özel sermaye şirketi, halihazırda ünlü fitness zinciri 24 Hour Fitness ile Avusturya’nın KitzSki kayak bölgesinde yatırımları olan Alpin Unlimited şirketinin sahipliğini elinde bulunduruyor.