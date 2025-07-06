ABD’de dev Pizza Hut franchise zinciri EYM Pizza L.P., Temmuz 2024’te iflas korumasına başvurarak 142 lokasyonundan 77’sini açık artırmada satmıştı. Mart 2025’te ise Domino’s Pizza franchise’ı People First Pizza Inc., 500 bin doları aşan borçlar nedeniyle iflas korumasına başvurarak faaliyetlerini sürdürme kararı aldı.

Ohio merkezli rock and roll temalı popüler pizza zinciri Zeppe's Tavern, 31 Mart’ta iflas başvurusu yaparak işletmesini yeniden yapılandırmak istedi. 1986 yılında Led Zeppelin hayranı Joe Ciresi tarafından kurulan zincir, Kuzeydoğu Ohio’da 13 ve Florida’da bir lokasyon olmak üzere toplam 14 restoranla hizmet veriyor.

East Coast pizza zinciri Bertucci’s Restaurants ise son yedi yılda üç kez iflas korumasına başvurdu. İlk başvurusunu Nisan 2018’de yapan zincir, Aralık 2022’de ikinci kez iflas başvurusu yaptı. Nisan 2025’te üçüncü kez iflas korumasına başvurduğunda ise restoran sayısı 15’e düşmüştü.

ÜÇ AYDA ÜÇÜNCÜ KEZ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

San Francisco merkezli odun fırınlı pizza zinciri Fiorella, son üç ayda üçüncü kez farklı lokasyonları için iflas korumasına başvurdu. Project Pizza Polk LLC, 2 Temmuz’da San Francisco Polk Street’teki Fiorella Polk restoranı için başvuru yaparken 100 bin ila 500 bin dolar arasında varlık ve 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında borç bildirdi.

Fiorella’nın en büyük alacaklıları arasında 232 bin dolardan fazla alacağı olan Retail Capital LLC, 181 bin dolardan fazla alacaklı Lightspeed Capital Inc., 86 bin dolardan fazla alacaklı inKind Cards Inc. ve 57 bin dolardan fazla alacaklı California Vergi ve Ücret İdaresi bulunuyor.

Project Pizza LLC, 20 Mayıs’ta zincirin Clement Street’teki ana şubesi Fiorella Clement için, Project Pizza Sunset LLC ise 1 Nisan’da San Francisco’daki Fiorella Sunset şubesi için iflas başvurusu yaptı. Zincirin Noe Valley’deki lokasyonu için ise henüz iflas başvurusu yapılmadığı belirtildi.

Fiorella zinciri, Boris Nemchenok ve Brandon Gillis ortaklığıyla 2016’da Clement Street’te açıldı, 2019’da Polk Street, 2021’de Sunset ve 2024’te Noe Valley lokasyonlarını hizmete aldı.