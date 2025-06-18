İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırı sonrasında gündeme gelen rejim değişikliği tartışmalarına terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK da dahil oldu. PKK’nın fesih kongresiyle silah bırakma kararı alması sonrasında örgütün Suriye, İran, Irak ayağını oluşturan yapılanmalarının da silah bırakmasıyla ilgili PJAK’ın elebaşlarından Peyman Viyan kod adlı kadın terörist, “Türk devletinin silah bırakma çağrısı kabul edilemez. Biz mücadeleye devam edeceğiz” derken İran’daki Kürt nüfusun da kendi öz savunmasını geliştirmesi çağrısında bulundu.

ÖRGÜTLÜYÜZ

İran’daki Kürtleri demokratik örgütlenmeye çağıran Peyman Viyan şöyle devam etti: “Eğer rejim daha fazla direnirse saldırılar yoğunlaşır. İran’ın dışarıdaki kolları kesildi ve bu aşamada içerideki kolları da birer birer vuruluyor. Çok sayıda komutan ve yöneticileri öldürüldü. İslam Cumhuriyeti’nin paradigması zaten çelişkili. Ekonomik kriz hem halkı hem de devleti oldukça zorluyor. Kürt halkı İran’daki en örgütlü ve dikkatli kesimdir. Kürtler, İran’da temel haklarını istiyor. Rejimin iddia ettiği gibi ‘ayrılıkçı’ değiller. Şu anda İran’da en örgütlü ve dikkatli halk, Kürtlerdir.”

DAYATMA

Peyman Viyan, PKK’yla olan bağlarını da doğrulayarak şöyle dedi: “Türkiye’nin PJAK’a silah bırakma çağrısı ve bu dayatması kabul edilemez. Türk devleti, Apo’nun çağrısının değerini bilmeli. Türk devleti, eski zihniyetine göre hareket ediyor. Kürtlerin iradesini ve gücünü tanımak zorunda. PJAK, İran’da Kürtlerin hakları için mücadele eden bir partidir. Biz PJAK olarak Apo’nun felsefesi ve paradigmasına göre mücadele ediyoruz. Açıkça söyledik, bir kez daha söylüyoruz: Mücadelemize devam edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Türk devleti önce kendi sorunlarını çözsün” dedi.