Öğretmen Cemal Ünlü, Tunceli’de görevliyken “Okuldaki Türk bayrağını indir, İstiklal Marşı’nı okutma” diyen PKK tarafından tehdit edildi. “Bayrak namustur inmez” diyerek tehditlere aldırmadı.

VAZGEÇMEM

1993 yılında PKK okulu bastı, öğretmenler Orhan Bakış, Ünal Atlı, Fevzi Katar ve Taşkın Şenger hayatını kaybetti, Cemal Ünlü de 10 kurşunla ağır yaralandı. Uzun bir tedavi gördü, 4 yıl yürüyemedi. Malülen emekli olması önerildi ancak “Mesleğimi çok seviyorum” diyerek kabul etmedi, memleketi Konya’ya atandı.

Cemal öğretmen gazi unvanı için başvuru yaptı, MEB ve Milli Savunma Bakanlıkları “Mevzuata uygun değil” diyerek reddetti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da “Böyle bir hakkınız yok” diyerek terör mağduru kabul etmedi, maaş bağlamadı.

Öğretmen Cemal Ünlü’nün durumunu MHP’li Konur Alp Koçak Meclis’e taşıdı.

GAZİ DİYORLAR

Ünlü, “Arkadaşlarım bana gazi diyor ama devletim beni gazi kabul etmiyor” dedi.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Cemal öğretmenin durumunu TBMM gündemine getirdi. Konuyu Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’a iletti. Koçak “Cemal öğretmene aylık bağlanması lazım, SGK ‘Hakkınız yok’ diyor, kanun aynı kurumların bakışı farklı” diye konuştu.

MHP milletvekili: Şehit ailesinden maaşları istiyorlar

SGK, terör saldırısında şehit olan, askeri törenle Konya şehitliğine defnedilen bir asker için de “Aslında şehit değil” diyerek ailesine ödenen maaşı geri istedi.

MHP Konya milletvekili Konur Alp Koçak: “Şehidi yattığı yerden kaldıramayız, ama ödenen maaşları geri verin diyorlar.”

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak “SGK 2 yıl sonra ‘Aslında şehit değilmiş, yattığı yerden kaldıramayız ama ödenen maaşları geri verin’ diyor” dedi. SGK daha önce de İdlib›de görevde kalp krizi geçirerek vefat eden özel harekat polisi Tekin Tuturga’nın ailesine ödenen toplam 1.5 milyon lira maaşı 5 yıl sonra “Şehit değil” diyerek geri istemişti. Polis memurları Şevket Aslan, Esat Koyuncu ve Jandarma Astsubay Ali Buran için de önce “Şehit” diyen SGK, daha sonra ‘’Değilmiş’’ diyerek ödemeleri geri istedi.