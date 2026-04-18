Tunceli’de uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku dosyasına ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütünün eylemine izin vermediği gerekçesiyle merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun görev süresi boyunca dosyanın aydınlatılması için özel ekip oluşturulduğu, gelen ihbarları titizlikle değerlendirdiği, elde edilen bilgi ve belgelerin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği ve sürecin adli makamlarla koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

İHBARLAR TEK TEK İNCELENDİ, KRİTİK DELİLLER TOPLANDI

Edinilen bilgilere göre Tekbıyıkoğlu’nun, kendisine ulaşan ihbarları titizlikle değerlendirdiği, elde edilen bilgi ve belgeleri gecikmeden Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiği belirtildi. Süreç boyunca adli makamlarla koordineli bir çalışma yürütüldüğü ve soruşturmanın derinleştirilmesine katkı sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Tekbıyıkoğlu’nun, dosyanın aydınlatılması için emniyet birimleriyle yakın temas halinde olduğu ve sahadan gelen bilgilerin doğrudan değerlendirilmesini sağladığı kaydedildi. Bu kapsamda toplanan delillerin, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte olduğu ileri sürülüyor.

ESKİ VALİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan dosya kapsamında hakkında “delil karartma” iddialarıyla soruşturma başlatılan ve açığa alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ’da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A.’nın annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven’in savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.