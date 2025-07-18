Sözde PKK yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs’ta istifa kararı alan Eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile motosiklet keyfi yaparken görüntülendi.
Aylar sonra ortaya çıkan Tekbıyıkoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da doğa sporları ve motosiklet tutkusunu yansıttı.
Tekbıyıkoğlu 2023 yılında Tunceli Valisi olmuş, 22 Kasım 2024 tarihinde DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla kayyum olarak atanmıştı.
İstifanın ardından İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamaya göre Valiliğe, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan atandı:
“Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliği’ne, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir.”