DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile çerçeve yasa gündemiyle İmralı adasında bir araya geldi.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’YA GİTTİ

Heyet, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin ardından Öcalan’ı ziyaret edeceklerini açıklamıştı. MHP lideri Bahçeli, Buldan ve beraberindeki heyetle görüşmüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürmüştü. Çıkışta herhangi bir açıklama yapılmamıştı. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada çerçeve yasa hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedilmişti.