Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteğinde 5’inci dönem başvurularının başladığını duyurdu. Hibe programı kapsamında engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarına yönelik projelere 735 bin TL’ye kadar destek verilecek. Eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projeleri için ise 550 bin TL’ye kadar hibe sağlanacak.

Destekler yalnızca iş kurma projeleriyle sınırlı olmayacak. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleri de program kapsamında değerlendirilecek.

PKK’LILAR BAŞVURABİLECEK

Bu desteklerle hükümlü vatandaşların çalışma hayatına katılımının ve kendi işlerini kurmalarının desteklenmesi hedefleniyor. Eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği başvuruları artık e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek. Ancak bu başvurularda, hükümlülük şartları belirtilmedi. Sosyal medyada, “Çerçeve yasa ile af getirilmesi beklenen PKK’lı teröristler de bu hibelerden yararlanacak mı?” sorusu viral oldu. Başvurularda son tarih ise 16 Eylül 2026 olarak açıklandı.