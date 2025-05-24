PKK’nın silah bırakma kararı aldığı 12 Mayıs’tan bu yana Suriye’deki faaliyetlerinde olağan dışı artış gözlemlendi. Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde Meclis’te komisyon kurulup kurulmayacağı tartışmaları sürerken PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın isteğiyle iki ayrı kentte çalıştay düzenledi. Ayn El Arab’ta (Kobani) düzenlenen çalıştay, “Demokratik, çoğulcu ve âdem-i merkeziyetçi bir Suriye’nin inşası” sloganıyla toplandı.

APO’LU PLAKET VERDİLER

PYD öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye’de arananlar listesindeki üst düzey PKK’lı yöneticiler katıldı. Kamışlı’da da önceki gün Demokratik Toplum Hareketi öncülüğünde “Kürt Birliği Çalıştayı” düzenlendi. İki gün süren çalıştayda, anayasa için meclis ve anayasa mahkemesi kurulmasının önemine dikkat çekildi. Çalıştaya katılanlara üzerinde Öcalan’ın fotoğrafının işlendiği teşekkür belgeleri verildi.

Kırmızı bültenle aranıyorlar

Kamışlı’daki çalıştaya katılan Velid Halil, PKK’nın lider kadrosunda, 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranıyor. MİT’in de etkisiz hale getirilmesi öncelikli teröristler listesinde. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İlham Ahmed, 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranıyor.

Suriye’deki çalıştaylarla eş zamanlı olarak Kobani’de geçtiğimiz günlerde “Önder Abdullah Öcalan’a Özgürlük için Suriye İnisiyatifi” adı altında kurulan derneğin bir şubesi Suriye Tabka’da açıldı. Kalabalık, Apo posterleriyle yürüyüş yapıp, teröristbaşına özgürlük sloganları attı.