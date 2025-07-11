PKK'nın silah bırakma töreni bugün Süleymaniye'de gerçekleşti. Yugoslavya döneminden kalma AKM ve Çin'in 1950'lerde ürettiği Tip-56 Kalaşnikof tüfekler, Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin ürettiği PKM hafif makineli tüfekleri, RPG-7 roketatarlar hücum yelekleriyle birlikte büyük bir kazanda yakıldı.

Bu esnada Suriye'de, hala Suriye Geçici hükümetine katılmak konusunda geçici davranan YPG, altlarında ABD yapımı humvee zırhlı araçlarının üzerinde, ellerinde son model M4A1 tüfekeleri, çelik yelekleri ve gece görüşleriyle tatbikatlar düzenliyor, İŞID'e karşı saldırıya gidiyor.

PKK Türkiye'de silah bıraktığını açıkladı. Ancak YPG'ye bağlı Suriye Demoktratik Güçler (YPG), Suriye'de yepyeni silahlarıyla Tom Barrack'ın da dediği üzere "ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri" olarak boy göstermeye devam ediyor.

YPG'NİN CEPHANELİĞİ BÜYÜYOR

YPG'ye bağlı olan SDG'nin elinde basit taarruz tüfekleri ve piyade ekipmanlarının ötesinde cephaneler de mevcut.

Örgüt, defalarca küçük kamikaze İHA'lar yoluyla saldırılar düzenlediğini gösteren videolar yayımladı.

Bunun yanında zırhlı araçlara bağlı roketatar sistemleri ve ağır makineli tüfekler de dikkat çekti.

ABD ordusunun sembollerinden biri haline gelen M1 Browning tipi silahlar ABD üretimi Humvee zırhlı araçlarının üzerinde yer alıyor.

130 MİLYON DOLAR FON DA SAĞLANDI

Örgütün tankları, topları ve helikopterleri olduğu da biliniyor, ancak bu araçlar daha iyi bir şekilde saklanıyor.

PKK'ın 40 yıllık ömrü boyunca sahip olmadığı silahlar, Suriye yapılanmasında, ABD desteğiyle dağ aluyor.

Pentagon'un bu hafta içersinde yayımladığı bütçede ABD hükümeti, aralarında SDG'nin olduğu Suriye'li örgütlere 130 milyon dolar fon taahhüd etti.

Bu fon, örgütlerin eğitimine, donatılmasına ve barınmasına harcanacak.