Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda, MHP MYK üyeliğinden istifa eden Mustafa Ertekin, Prof. Dr Bengi Başer ve eski BBP Sivas Milletvekili Nevzat Yanmaz Zafer Partisi’ne katıldı.

“Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Ümit Özdağ, sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu süreç başladığında ne dediler? ‘PKK’yla pazarlık yapmayacağız, süreç al-ver süreci olmayacak.

PKK terör örgütü tamamen silah bırakacak, kendisini bütün Orta Doğu’da ve Türkiye’de feshedecek.’

Sosyal medyada Ümit Özdağ’ın yeni tarzı diye dün bu fotoğraf paylaşıldı.

‘DEĞİŞİM YOK’

Ama şu anda PKK’lı teröristlerin İran’da, İran ordusuyla ve Devrim Muhafızları’yla çatıştıklarını biliyoruz. Suriye’de üzerlerine Suriye ordusunun üniformasını giyerek dört terör tugayında örgütlendiklerini biliyoruz. Yani söylendiğinin aksine hiçbir değişim yok.

Aksine terör örgütü PKK alan, etki ve saha genişletiyor. Uyuşturucu ticaretine devam ediyor. Teröre devam ediyor. Ve siz sanki Türkiye, PKK terör örgütüne yenilmiş gibi PKK’nın talepleri doğrultusunda yasal düzenlemeler yapmaya başlamış durumdasınız.”