PKK’nin resmi yayın organı olarak bilinen "Serxwebûn" dergisi, 1978 yılında başlayan yayın hayatını sonlandırdı.

Dergi, son sayısını Mayıs 2025’te düzenlenen PKK’nin 12. Kongresi’ne ayırdı. Bu sayıda Abdullah Öcalan’ın gönderdiği yazı ile birlikte kongrede yapılan konuşmalar ve alınan kararlar yer aldı.

47 yıllık yayın hayatını sonlandıran dergi, kapanışını “Yeni bir başlangıç” başlıklı yazıyla duyurdu.

'YENİ BİR DÖNEME GEÇİŞ'

Kapanış yazısında Serxwebûn’un sona ermesinin bir son değil, yeni yayın organlarına alan açacak bir geçiş olduğu ifade edildi.

Yazıda, “Demokratik uygarlık kuramının teorik ve ideolojik çizgisi doğrultusunda yeni yayınlar için ön açma amacındayız. Serxwebûn’un mirası, yeni dönemde farklı yayınlar aracılığıyla yaşamaya devam edecek” denildi.

SERXWEBUN'UN YAYIN HAYATI

Serxwebûn, ilk olarak 1978 yılının Eylül ayında “Çıkarken” manşetiyle yayımlanmıştı. Bu ilk sayıyla birlikte PKK terör örgütünün kuruluşu da ilan edilmişti.

Yayın hayatına olarak başlayan dergi, 1980 askeri darbesi nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.

Ancak 1981 yılında PKK’nin birinci konferans belgelerini yayımlayarak Avrupa’da yeniden basılmaya başlandı.

Dergi, o tarihten bu yana özel eklerin dışında 521 sayı yayımladı. Avrupa’da yasal olarak aylık yayınlanan dergi, hem KCK içersinde hem de uluslararası düzeyde uzun soluklu yayınlardan biri oldu.