Ali MACİT

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçen ekim ayında başlattığı ‘yeni süreç’te, dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı İstanbul’da kamuoyu ile paylaşıldı. Öcalan, terör örgütü PKK’yı feshettiğini açıklayıp silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan’ın çağrısı özetle şöyle:

DEMOKRASİ İÇİN

“PKK; şiddet yüzyılı 20. asrı, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir.

ÖCALAN CANLI YAYINDA ÇAĞRISINI YAPTI

SORUMLULUĞU ALDIM

Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.”

Önder: Hayatını kaybedenlerin annelerine evlat olacağız

DEM Parti İmralı heyeti, dün üçüncü kez gerçekleşen Öcalan ile görüşmesinin ardından İstanbul’daki bir otelde basının karşısına çıktı. Sabah saatlerinde İmralı Adası’na giden heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet, daha önce 28 Aralık’ta ve 22 Ocak’ta İmralı’da görüşme yapmıştı.

“Asrın çağrısı” başlığıyla yapılan basın toplantısına Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” metni okundu. Salonda Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere üç dil hakimdi. Çağrıyla birlikte bir de İmralı heyeti ve Öcalan’ın birlikte çektirdiği güncel fotoğraf da basına dağıtıldı.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE

Öcalan’ın çağrısının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okudu. DEM Merkez Yönetim Kurulu da açıklama için İstanbul’a çağırıldı. Basın açıklamasına 300’den fazla gazeteci, 140 basın kurumu akreditasyon yaptırdı. Salonda Cumartesi Anneleri de yer aldı.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİ

Sırrı Süreyya Önder, Barış Akademisyenlerini anarak şunları söyledi: “En çok Barış Akademisyenleri, aşından, işinden, ekmeğinden edilen bilimin onuruna sahip çıkan bilim emekçileri bu barışa sizin katkınız yadsınanamaz. Ebedi şükranlarımızı kabul etmenizi istiyoruz. Bu ülkenin bütün evlatları, askeri, polisi, ayırt etmeksizin bu kaotik süreçte hayatını kaybeden bütün gençleri ayırt etmeksizin saygı ve rahmetle anıyoruz. O annelere evlat olacağız. O evlatlara kardeş olacağız. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz, bunun sözünü veriyoruz Onları saygı ile selamlıyoruz.” Önder, “Süreçte emeği geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür ederim” dedi.

AKP’liler çağrıdan çok memnun

Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir

Son Başbakan AKP’li Binalı Yıldırım, önceki gün katıldığı ‘Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi’ başlıklı konferansta “Türklerden başkasına yaşam hakkı yok’ diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımır.1000 yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir. Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı adaylığının yolu açılmalı, yeni anayasa bunu öngörmeli” dedi.

Erdoğan dün Sazlıdere’de idi

Öte yandan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Öcalan’ın yaptığı çağrıyla ilgili, “Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?” dedi. Katıldığı canlı yayında konuşan Ala şunları söyledi: “Türkiye’nin beklediği terörün sonlandırılması, silahların gömülmesi ve örgütün feshedilmesi. Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Öcalan’ın çağrısı açıklanırken İstanbul’da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti” denildi.

İmralı’dan 12 yıl sonra ilk fotoğraf

Öcalan, 2013’te başlayıp 2015’te Dolmabahçe’deki toplantıyla devam eden Açılım Sürecinde ilk İmralı heyetiyle birlikte bu pozu vermişti. Aradan geçen on iki yılda Öcalan’ın zayıfladığı ve saçlarının döküldüğü görüldü.

Muhalefet öfkeli

Türk milleti için kara bir gün yaşıyoruz

İYİ Parti bu afişi astı.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Öcalan’ın çağrısı sonrası partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü topladı. Çağrı okunurken İYİ Parti Genel Merkezi’ne “Unutmayacağız unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” yazılı pankart asıldı.

Eski Devlet Bakanı ve Milli Merkez Sözcüsü Ufuk Söylemez ise “Türk Milleti için kara bir gün yaşıyoruz” mesajı paylaştı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise “Bu süreç TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir” dedi.

İYİ Partili Öztürk: Neredeeeen nereye

Öcalan’ın silah bırakma çağrısına olumlu olumsuz çok sayıda tepki geldi. Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır da, Öcalan hakkında 1999’da verilen idam kararını TV’den izleyen şehit yakınları ile dün Öcalan’ın çağrısını TV’den canlı izleyenlerin fotoğrafını paylaşarak “Solda eski Türkiye’de Apo şerefsizinin idam kararını 37 ekran TV’den öğrenerek sevinen şehit yakınları. Sağda ise yeni Türkiye’de aynı şerefsizin açıklamasını bekleyenler için kurulan dev ekranlar” dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise “Kadere bak. Neredeeeen nereye… Utanın utanın… Allahtan korkmaz, Milletten utanmazlar... Türkiye’yi Türk’süzleştirmeyeceğiz, Türk vatanını böldürtmeyeceğiz, Cumhuriyeti yıktırmayacağız.” şeklinde yorum yaptı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Vatan sana canım feda. Türk Kürt kardeştir. Kalleş olan Amerikadır” dedi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da şunları söyledi: “Umarım bundan sonra hiçbir anne ağlamaz. Ölüm bile sustuysa artık Barış’ı konuşma zamanı”

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu da şu tepkiyi verdi: “Eli kanlı bebek katili terörist ile yapılan görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lugatımızda yok.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğluda ‘’Bütün İmralı aşıklarını, İmralı ile buluşturacağız. Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Türk vatanını böldürmeyeceğiz’’ açıklaması yaptı.

Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil X’ten şu paylaşımı yaptı: “Irak Kürdistan’ı birinci çinko, Suriye Kürdistan’ı ikinci çinko, Türk milletinin gözünün içine baka baka tombala’nın canlı yayınını izlettiler.”

Mansur Yavaş’tan Ay Yıldızlı tepki

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Anıtkabir yaya girişinin bulunduğu noktadaki trafik ışıklarına ve kent meydanlarındaki ekranlara Türk bayrağı görselleri yansıttı. ABB kaynakları uygulamanın “bugüne (dün) özel” olduğu belirtildi.