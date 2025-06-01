Resmi verilere göre, ehliyetine el konulan sürücülerin büyük bir kısmı, alkol ve uyuşturucu kaynaklı suçlar dışındaki ihlaller nedeniyle mağdur durumda.

Sürücüler, “Bizimle birlikte ailelerimiz de cezalı. Bir an önce bize de af getirsinler” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

Ancak TBMM, açılım süreci kapsamında bebek katili Öcalan için “umut hakkı” ve teröristlere af tartışmalarına odaklanırken, ehliyet affı konusu gündeme alınmıyor.

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinde, CHP milletvekillerinin sunduğu “ehliyet iadesi” maddesi reddedildi.

CHP’nin önerisi, ölüm veya yaralanmalı kazalarda asli kusurlular ile uyuşturucu kullananlar hariç, sürücü belgelerinin bir defaya mahsus iade edilmesini içeriyordu.

Ancak İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, “El konulan 689 bin ehliyetin 499 bini alkol ve uyuşturucu kaynaklı. Affın suçu artırdığı kanıtlandı” diyerek karara destek verdi.

Sürücüler, ehliyet affı taleplerinin göz ardı edilmesine tepki gösterirken, Meclis’in önceliklerini sorgulayan tartışmalar büyümeye devam ediyor.