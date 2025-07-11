PKK’nın bugün gerçekleştireceği silah bırakma ve terör örgütün feshedilmesine yönelik ilk tören için, DEM Parti yöneticileri ve davetlilerden oluşan gruplar dört ayrı otobüsle Süleymaniye’ye hareket etti.

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısına olumlu yanıt vererek bu adımı ilk kez resmiyete döküyor. Tören alanına ulaşan isimlerden biri de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan oldu.

GİYDİĞİ TİŞÖRT GÜNDEM OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere, örgütün fesih kararına ilişkin dün yayımlanan videolu mesajda Abdullah Öcalan’ın üzerindeki ‘Lacoste’ marka tişört kamuoyunun gündemine oturmuştu.

BAKIRHAN DA AYNI MARKA TİŞÖRT GİYDİ

Bakırhan’ın da törene aynı marka tişörtün farklı renkteki versiyonunu giymesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

“Sonlanması için ilk adımlar atılacak. Burada gördüğüm toplumn tüm kesilere bu sürece tanıklık edecek. Bu sürece şahitlik edenler de tarihte yerini alacaklar. Bu bir başlangıçtır. Herkese büyük sorumluluklar yüklüyor. DEM Parti olarak bütün sorumlulukları layıkıyla üsteleneceğiz.”