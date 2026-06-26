“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik aşama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’ye geleceğini açıkladığı çerçeve yasanın ayrıntıları ortaya çıktı. İktidar yanlısı medyada yer alan habere göre 12 maddeden oluşacak yasal düzenleme için meclis mesaide olacak.

ÜST DÜZEYE YURT DIŞI

Buna göre, PKK’lılara Türkiye’ye dönüş için ilk etapta 3 ay süre tanınacak. İlk aşamada silahlı eyleme katılmayanlar değerlendirilecek ve yasa sadece terör örgütü PKK’yı kapsayacak. Toplu dönüş ve gövde gösterilerine izin verilmeyecek. Türkiye’ye dönen örgüt mensupları Ankara’da yetkilendirilecek mahkemelerde yargılanacak. Denetimli serbestlik süresince siyasi faaliyette bulunamayacaklar ve devletin belirleyeceği uyum programlarına katılacaklar. Kanun bir yıl yürürlükte kalacak.

Suça karışanlar için ise daha sonra bir düzenleme yapılacak ve farklı bir cezalandırma uygulanacak. Üst düzey yöneticiler için Norveç, Finlandiya ve Güney Afrika gibi üçüncü ülke formülü değerlendiriliyor. Teyit ve tespit işlemlerini MGK yürütecek, sürecin tamamlanması için yaklaşık 3 yıllık takvim öngörülüyor.