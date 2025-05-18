Terör örgütü PKK’nın fesih kararı almasıyla yöneticilerin akıbeti merak konusu oldu. Üst düzey yöneticilerin kuzey ülkelerine yerleşeceği iddia ediliyordu. Fakat Avrupalılar, özellikle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçunu asla göz ardı etmiyor.

Fesih öncesi yurt dışına iltica etme hakkı bulunan PKK üyelerinin bu hakkı da kalkacak. Yurt dışındaki 50 bin PKK’lının durumu da belirsizleşti. Avrupa ülkeleri 1990’lı yıllarda, AB ise 2004’te PKK’yı terör örgütü listesine aldı. Maddi kaynak olarak; silah ve uyuşturucu ticareti, tehdit ve şantaj gibi yöntemleri kullanan PKK’lı yöneticilerin nasıl affedileceği bilinmiyor.

“ÖZEL BELİRLENMİŞ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI” İLAN EDİLDİ

Yurt dışına çıkacağı söylenen Murat Karayılan, Ali Rıza Altun, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Zübeyir Aydar gibi PKK yöneticileri, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 2011’de “Özel Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçıları” ilan edildi. Bu nedenle liderler Avrupa’ya gittiği an tutuklanacak.