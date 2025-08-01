Yeni açılım süreciyle ilgili tartışmalar sürerken terör örgütü PKK’lılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Mücadele sonrası en büyük siyasi zaferi olan Lozan Antlaşması’nı hedefe koydu. Hainler, Türkiye’nin “Tapu senedi” olan Lozan’ın 102. yılında, anlaşmanın imzalandığı kent olan Lozan’da toplandı. Grup, terör örgütü PKK elebaşı Apo’nun posterini taşıyarak yürüyüş ve miting düzenledi.

‘TANIMIYORUZ’ DEDİ

PKK/KCK’nın Avrupa’daki elebaşlarından Zübeyir Aydar burada Kürtçe yaptığı açıklamada, Lozan’ı tanımadıklarını söyledi. Lozan’ı ‘travma’ ve ‘soykırım’ olarak niteleme hainliğini gösteren Aydar, “Bu anlaşmayla, 1. Dünya Savaşı’nın galipleri ülkemizi parçaladılar, farklı devletlerin egemenliği altına soktular. Biz buradan bir kez yine deklare ediyoruz, ulusal birlik konferansına hazırız. Gelin birlik olalım, bize dayatılan Lozan’ı parçalayalım” ifadelerini kullandı.

YENİ HARİTA İSTEDİ

Orta Doğu’da değişen dengelerle birlikte Lozan Antlaşması’nın artık anlamını yitirdiğini ileri süren terör örgütü elebaşı Aydar, “Bölgede haritalar değişebilir. Orta Doğu’da sistem dönüşebilir. Yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme istiyoruz” diye konuştu.

ÖZERKLİK TALEBİ GÜNDEMDE

PKK paçavraları ve Apo posterleri taşıyan grubun yürüyüşüne İsviçreli siyasiler ve din adamları destek verdi. Terör örgütü üyeleri, özerklik talebine de destek verdi.