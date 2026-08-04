’Terörsüz Türkiye’ sürecinde yasal düzenleme için adım atılması ve kanun teklifinin TBMM’ye sunulması bekleniyor. Taslak metne göre Türkiye’ye dönüş yapan ya da teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları, sürecin koordineli ve hızlı ilerlemesi amacıyla tek merkezden ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesince yürütülecek. Böylece 2009’da Habur’da yaşanan ‘çadır mahkemesi’ görüntüsü yaşanmayacak.

MÜNFESİH ÖRGÜT

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta parti liderleriyle yaptığı görüşmede teklifin ortak imza ile sunulmasını istedi. 10-12 madde olması beklenen teklif için İYİ Parti dışındaki AKP, Yeni Parti, DEM, CHP, MHP ve Yeni Yol gruplarının imzasıyla destek olması talep edildi. Muhalefetin imza desteği olmazsa teklifin AKP-MHP’li milletvekillerinin imzasıyla sunulması bekleniyor. Kısa süre içinde Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi ve Genel Kurul’da da kabul edilmesi planlanıyor.

İmralı Heyeti’nde yer alan, Pervin Buldan, Mithat Sancar (sağda) ve Faik Özgür Erol (solda) Öcalanla 3 saat görüştü.

Yasa ‘kök yasa’ ve ‘süreli’ olarak çıkacak. PKK dışındaki örgütleri kapsamayacak. Teklifte ‘münfesih örgüt’ tanımı yapılacak. Silah bırakan örgüt üyeleri devletin ilgili kurumları tarafından tespit edilecek. Örgüt üyelerine 6 ay süre tanınacak. Silahlı eyleme karışmayan ve ‘üyelik-yataklık-iltisaklı’ gibi suçlamaları olan isimlerin yargılamaları duracak.

Adalet Bakanlığı, 81 ilde Terör Suçları Soruşturma Bürolarını yetkili kılacak. Ancak esas yetki Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde toplanacak, Ağır suça karışmayan terör örgütü üyelerine 3 yıl denetimli serbestlik tanınacak. Bu süre içinde suç işlemezlerse haklarındaki suçlamalar düşecek.

Öcalan: Negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum yok

DEM heyeti, önceki gün İmralı’ya giderek terörist başı Öcalan’la görüştü. Öcalan’ın süreç için şunlarfı söylediği açıkladı: ‘’En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli bir demokratikleşmenin başındayız. Cumhuriyet’in kuruluşunda emek ve fedakârlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Henüz her şey çözülmüş değil. Ancak, negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum yok’’