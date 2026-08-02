Erzincan’ın Kemah ilçesinde 1997 yılında PKK terörü sonucu yaralanan ve tazminat verilmesi kararlaştırılan güvenlik korucusu, 29 yıl oyalandı ve parası ödenmedi. Yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 29 yıl sonra “Zaman aşımına girdi, tazminat ödenemez” diyerek korucunun isteğini geri çevirdi. Korucu son bir umut Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK-Ombudsman) başvurdu. KDK İçişleri Bakanlığı ile temas kurdu “Tazminat ödenmeli” diyerek kararını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü de “Zaman aşımına girdi, ödenemez” dediği tazminatı -277 bin 925 lira 11 kuruş olarak ödedi, sonra da “Haksızlık giderildi” dedi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonuna bilgi veren Kamu Denetçisi Cengiz Makas “Ödeme yapılması için devreye girdik, İller İdaresi Genel Müdürlüğü de 277 bin 925 lira 11 kuruş olan tazminatı korucuya ödedi” dedi.

ZAMAN AŞIMI DEDİLER

İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez de “Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiyede bulununca, bir ay içinde karar alıp ödemeyi yaptık. İnşallah, bundan sonra, zaman aşımından mağdur olup zarar gören, şehit ailelerimize de yol açılır” dedi.