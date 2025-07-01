MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan ve Öcalan'ın 27 Şubat 2025'teki mektubunun ardından 3-5 Mayıs tarihlerindeki PKK 12'nci Kongresi'nde alınan "fesih" ve "silah bırakma" kararıyla devam eden süreçte sona mı geliniyor?
2 Temmuz Çarşamba günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek programla, belirli sayıda örgüt mensubunun silahlarını ilgili birimlere teslim edeceği öğrenildi.
Töreni PKK'nın sözde eski Merkez Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'nun yönetmesi bekleniyor. Silah bırakma töreninin örgüt kontrolünde kayda alınması ve yayınlanması planlanıyor.
Törende Mustafa Karasu'nun da sürece ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.
MİT BAŞKANI DA ERBİL'DE
Öte yandan bu gelişmeler yaşanırken MİT Başkanı İbrahim Kalın, IKBY'nin başkenti Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.
Görüşmede, PKK'nın fesih kararı sonrası yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.