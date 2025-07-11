22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, bugün PKK'lı bir grubun Süleymaniye'nin batısında yer alan Casane Mağara'sında silahlarını yakmasıyla yeni bir aşamaya geçti.



PKK'nın silah bırakma töreni için DEM Parti Eş Genel Başkanları, çok sayıda gazeteci ve sivil toplum kuruluşu üyesi isimler Süleymaniye'ye davet edilirken, silah yakma töreni için Casene Mağarası seçildi.

İŞTE MAĞARANIN TARİHİ



Sembolik olarak özenle seçilen mağara, son 100 yılda birçok tarihi olaya sahne oldu.



1923 yılında İngiliz bombardımanından kaçan Şeyh Mahmud Hafid'in sığındığı bu mağara, daha sonra ilk Kürtçe gazetelerden birinin basıldığı matbaa olarak kullanıldı.

Mağara, 1991 yılında Saddam rejimine başkaldıran Kürtler için de zamanla bir merkezüssü haline dönüştü. Bu nedenle Casene Mağarası, örgüt tarafından “tarihi sembol” niteliğinde bir mekan olarak seçildi.



Süleymaniye'nin 50 kilometre batısında yer alan mağara, sarp dağların arasında bulunmasıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda Casene Mağarası örgüt tarafından aktif olarak kullanılmazken, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası haline dönüşmüştü.





