MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve fesih kararıyla ilgili yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi övdü.

“Düşmanların dahi hayal edemeyeceği stratejileriyle çıkmazları umuda, açmazları zafer yoluna dönüştüren bir öngörü abidesi” sözleriyle Bahçeli’yi öven Karakaya şu ifadeleri kullandı:

'ÖNGÖRÜ ABİDESİ'

"Tarihin derinliklerinden süzülen milli bir duruşla, şaşmaz bir iradeyle terörün karanlığına karşı dimdik duran bir lider: Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli.

Düşmanların dahi hayal edemeyeceği stratejileriyle, çıkmazları umuda, açmazları ise zafer yoluna dönüştüren bir öngörü abidesi!

Bin yıllık kardeşliğimizin sarsılmaz temsilcisi, Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nun ve Türk Asrı'nın mihenk taşı olan Sn. Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberliği için canla başla mücadele vermektedir.

'TERÖRLE MÜCADELENİN MİMARI'

Terörle mücadelenin mimarı olarak, huzurun, güvenin ve istikrarın bayrağını her daim yüceltmiş, millet iradesini önceleyen kararlı duruşuyla Türkiye'yi geleceğe taşımıştır.

Onun liderliğindeki MHP, cumhur ittifakıyla sadece bugünün değil, yarının da teminatı olan Türk Asrı’nı inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."