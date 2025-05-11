MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim çağrısının ardından terör örgütü PKK kongresini topladığını açıklamıştı.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan kısa bir süre içinde açıklama yapılacağını belirtirken Gazeteci Çetiner Çetin, PKK'nin o açıklaması için tarih ve saat verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" ifadesini kullanmıştı

TARİH VE SAAT VERDİ

Son olarak gazeteci Çetiner Çetin, canlı yayında, terör örgütü PKK'nin beklenen o açıklaması için "saat" verdi.

(Bugün) Anneler Günü'nü (11 Mayıs Pazar) işaret eden Çetin, "Yarın inşallah saat 13.00 itibarıyla beklediğimiz haberi alacağız" dedi.

Çetin, "Anneler Günü özellikle tercih edilmiş, öyle görünüyor" değerlendirmesini yaptı.