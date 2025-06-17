PKK'nın İran kanadı olarak bilinen PJAK'ın lideri Hüseyin Yazdan Banah, Erbil’de yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarını desteklediklerini duyurdu.

Yazdan Banah, "İran'a yönelik bir saldırıya katılmaya hazırız. Bölgede hakimiyeti kurmak için gerekeni yaparız" diye konuştu.

PJAK, yayınladığı açıklamada son bir yıldır kendilerini gözden geçirdiklerini ve yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini belirtti.

Parti açıklamasında, "Kürt kimliğimizden ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca PJAK’ın her koşula uyum sağlayacak güç ve potansiyele sahip olduğu ve aktif çatışmalara katılmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Türkiye’ye de mesaj veren örgüt, Türkiye'nin İsrail'e yönelik eleştirileri hakkında "Türk devleti önce kendi sorunlarını çözmelidir" dedi.