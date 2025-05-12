Terör örgütü PKK'nın, uzun süredir beklenen açıklamayı yaparak silah bıraktığını ve kendini feshettiğini duyurmasının ardından siyasi arenada tepkiler peş peşe geldi. Açıklamaya sert tepki gösteren isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı ve CHP'li siyasetçi Tanju Özcan oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Özcan, daha önceki çözüm sürecine atıfta bulunarak, “Ortada yapılmış bir anlaşma var ve bu, Türk milletinden gizleniyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, PKK’nın geçmişte de benzer kararlar aldığını hatırlatan Özcan şu sözlere yer verdi:

“Daha önce de sözde PKK terör örgütü silah bırakma, kendini fesih etme gibi kararlar almıştı. Irak, İran ve daha önemlisi Suriye kolları aktif. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Ortada yapılmış bir anlaşma var, Türk milletinden gizleniyor! Hadi yüreğiniz yetiyorsa açıklayın!”