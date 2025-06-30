22 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte TBMM'de komisyon aşamasına geçildi.

Temmuz ayı içerisinde DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken PKK'nın silah bırakacağına ilişkin görüntüler paylaşılacağı bir diğer kulis bilgisi olarak öne çıkıyordu.

SİLAH BIRAKMA TÖRENİ YAPILACAK İDDİASI

Son olarak Barzani'ye yakın haber sitesi Rûdaw, PKK'nın silah bırakma takvimini açıklayacağını duyurdu.

PKK'nın birkaç gün içerisinde medyanın da katılımıyla silah bırakma töreni düzenleyeceği belirtilirken; temmuz ayının 3'ü ile 10’u arasında, sayıları muhtemel 20 ile 30 kişi arasında değişen bir grup PKK'lının, Süleymaniye'de medya mensuplarının da katılımıyla düzenlenecek bir törenle silahlarını bırakacağı öne sürüldü.

Haberde ayrıca PKK'lıların daha sonra geldikleri gibi silahsız olarak dönecekleri iddiasına yer verildi.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN MESAJ VERMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın sürece ilişkin yeni bir mesaj yayımlayacağı, bu mesajın ardından da silah bırakma sürecinin resmen başlayacağı iddia edildi.