Bölücü terör örgütü PKK'nın örgütü feshetme kararının ardından silah bırakma anını törenle gerçekleştireceği iddiası kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştı. DEM Parti tarafından çeşitli gazeteci ve siyasi partilere silah bırakma törenine dair bazı davetler de yapıldı.
Gazeteci İsmail Saymaz törene ilişkin yaşanan son değişikliği sosyal medya hesabından açıkladı.
Bir mesaj ekran görüntüsü paylaşan Saymaz şu ifadeleri kullandı:
"PKK’nın sembolik silah bırakma törenine gazeteciler davet edilmişti. Ancak örgüt, güvenlik gerekçesiyle bu kararını geri çektiğini duyurdu. Ayrıca törenin canlı yayınlanmasından da vazgeçildi."
PKK’nın sembolik silah bırakma törenine gazeteciler davet edilmişti.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 7, 2025
Ancak örgüt, güvenlik gerekçesiyle bu kararını geri çektiğini duyurdu.
Ayrıca törenin canlı yayınlanmasından da vazgeçildi. pic.twitter.com/zOomPPitTC