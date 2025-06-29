DEM İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 8 ya da 9 Temmuz tarihlerinden birinde görüşeceği öne sürüldü.

Gazeteci Hilal Köylü'nün haberine göre; Erdoğan’la yapılacak görüşmede ana gündem silah bırakan tüm örgüt üyelerinin durumu ana gündem maddesi olacak. Yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesinin terör suçlularını kapsamadığını hatırlatan DEM Parti kaynakları, meclisin yeni yasama yılında bu yönde gelecek yeni bir infaz düzenlemesinin kapsamı üzerinde şimdiden çalışıldığını söylüyor.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILACAK İDDİASI

DEM İmralı Heyeti’nin Erdoğan’la yapacağı görüşmenin süreci daha da hızlandıracağını belirten DEM Parti kaynakları “Her şey yolunda. PKK’nın silah bırakma görüntüleri de yolda. Temmuz’da, çok da geç olmadan o görüntüler de kamuoyuyla paylaşılacak” mesajı veriyor.

KOMİSYONDAKİ ÜYE SAYISI 100 OLMAYACAK

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te kurulacak komisyonun 100 üyeli olmasını istemişti.

İddiaya göre; AKP 100 üyeli bir komisyonda diyaloğun zor olacağı, tartışmaların verimli ve hızlı yürümeyeceği gerekçesiyle daha sınırlı sayıda bir üyesi olan komisyondan yana tavır aldı.