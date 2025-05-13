MHP lideri Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret eden MHP'li Gökhan Türkeş Öngel'in verdiği hediye tablo, terör örgütü PKK'nın silah bırakıp fesih ilan ettiği gün sosyal medyada çok konuşuldu.
Tabloda, Bahçeli'nin makamında otururken karşısında Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD eski Başkanı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yer aldı.
Bahçeli'nin satranç oyununda hepsini mat ettiği resmedildi.