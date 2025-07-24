11 Temmuz'da 15'i kadın 15'i erken 30 terörist Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı.

O görüntülerin ardından yapılacak ilk genel seçim anketi 13 gün sonra paylaşıldı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

HBS Araştırma, 16-19 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 200 seçmen ile yüz yüze gerçekleştirdiği Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Hata payı + - yüzde 2,2 olan ankette CHP'nin oy oranı yüzde 34,6 olarak ölçüldü.

AKP'nin oy oranı yüzde 29,8 olarak ölçülürken DEM diyenlerin oranı ise yüzde 7,9 oldu.

MHP diyenlerin oranı ise yüzde 7 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 6,2

Zafer Partisi yüzde 4,6

YRP yüzde 4,3

Diğer yüzde 5,6

SÜRECE DESTEK DE İKİYE BÖLÜNDÜ

İktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği sürece destek veren ve Meclis'te kurulması planlanan komisyona üye sağlayacak olan partilerin oy oranı yüzde 44,7 oldu.

Henüz komisyon kararını açıklamayan ancak CHP'nin yanı sıra komisyona üye göndermeyecek olan İYİ Parti ve sürece karşı olduğunu açıklayan Zafer Partisi'nin toplam oy oranı yüzde 45,6 oldu.

İşte o anket sonuçları: