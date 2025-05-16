PKK’nın silah bırakma ve fesih açıklamasının ardından silah bırakmayla ilgili ayrıntılar tartışılıyor. İktidara yakın yazarlar silah bırakmanın Haziran ayına kadar tamamlanacağını, BM’nin değil MİT’in silah bırakmayı sahada kontrol edeceğini söylüyor. Abdülkadir Selvi şunları yazdı:

- Silah bırakma ve fesih çatı örgütü KCK’yı da kapsıyor.

- PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından sahada kontrol edilecek.

- Irak’ta Irak devleti ile MİT, Suriye’de Suriye devleti ile MİT, Türkiye’de ise MİT silah bırakmayı denetleyecek.

- Yayınlarda ileri sürülen 3 merkez değil. Silah bırakılmasıyla ilgili mekanizmada Birleşmiş Milletler yer almıyor. Bu işler PKK’nın bulunduğu ülkelerle MİT tarafından yürütülecek.

- Devletin PKK’nın silah bıraktığını kabul etmesi MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı rapor sonucunda olacak.