Terör örgütü PKK'nın “kendini feshetme” açıklamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Resmi makamlardan ise sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik açık bir takvim ve plan paylaşılmaması soru işaretlerini artırırken dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

MİT VE IKBY BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Cumhuriyet'in haberine göre; terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin çalışmayı MİT ile Barzani ailesinin kontrolündeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ortak yürütüyor. Terör örgütünün silah bırakma noktalarının IKBY’nin kontrolündeki Duhok ve Amediye kentleri ile başkent Erbil’in Köysancak kazası olması planlanıyor.

Silah teslim kayıtları ise MİT tarafından tutulacak. Türkiye’ye gelmeyecek militanların takibi de yine MİT tarafından yapılacak.

Terör örgütünün kamplarının durumu da ayrı olarak ele alınıyor. Terör örgütünün barınma, eğitim ve depolama alanlarının işlevsiz kılınması silah bırakmanın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TERÖRİSTLERİN TESLİMİ, SİLAH BIRAKMADAN SONRA YAPILACAK

Teröristlerin teslim alınması ise silahların bırakılmasının ardından yapılacak.

Bu kapsamda ise MİT’in terör örgütünün elemanlarına yönelik suça karışma ve karışmama durumuna ilişkin çalışma yürüttüğü de öğrenildi.

MİT adliyelerdeki kayıtları inceleyerek, Türkiye’de eylem yapmamış olan teröristleri tespit edecek.

Silah bırakma aşamasından sonra tespit edilen teröristler; TSK ve MİT’in kurduğu ekipler tarafından Türkiye’ye getirilmek için teslim alınacak.

Türkiye’de bir 'teslim olma merkezi' ise planlanmıyor.

Bunun gerekçesi de Türkiye’de terörist sayısının az ve coğrafi olarak dağınık olması olarak gösteriliyor.

5 YIL PLANLAMASI

Bütün bu sürecin ardından 5 yıllık bir izleme süreci planlanıyor. “Geçiş süreci” olarak adlandırılan bu dönemde TSK’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı bulundukları yerde kalacak. Planlamalara göre, Türkiye’ye yönelik bir saldırı örgütlenmesinin olmadığına kesin kanaat geliştirilmesinin ardından birlikler bulundukları bölgelerden ayrılmayacak.

ŞIRNAK'TA ÖZEL GÜVENLİK ALANLARI

Öte yandan terör örgütüne yönelik takvimin başlamasının ardından Şırnak Valiliği, bazı bölgeleri özel güvenlik alanı ilan etti. Bu kararın bir operasyon yapılmadığı bir dönemde ve örgütün fesih kararının ardından alınması dikkat çekti.