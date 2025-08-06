TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, yaptığı açıklamada komisyonun süresine ve kapsamına dair eleştirilerde bulundu. Karasu, sadece silah bırakanlara yönelik çalışmanın yeterli olmayacağını savundu.

Komisyonun yalnızca birkaç ayla sınırlandırılmasına karşı çıkan Karasu, “2-3 ayda ne çözecek? Kürt sorunu var, Türkiye'nin demokratikleşme sorunu var. Komisyon bunlarla ilgili olmayacaksa ne anlamı olacak?” diye sordu.

BAHÇELİ'YE MESAJ YOLLADI: "SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMALI"

Karasu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Umut Hakkı”na dair Meclis’te yaptığı konuşmalara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli açıkça şunu söyledi: “Örgütünü feshetsin, silahlı mücadele eden vazgeçsin, Umut Hakkı pratikleşsin” dedi. Hatta “Gelsin, Meclis'te konuşsun” dedi. Meclis'te konuşmasına cesaret edemediler. Yoksa Önderlik, PKK’nin feshedilmesinin, silahlı mücadelenin durdurulmasının nedenlerini ve neden yapıldığını daha doğru izah ederek kamuoyuna anlatabilirdi. Bunu yapmadılar ama Devlet Bahçeli, “Umut hakkı devreye girer” dedi. O zaman Devlet Bahçeli’nin sözünün üzerinde durması gerekiyor. Yani herkesten önce Devlet Bahçeli'nin bu konu üzerinde durarak umut hakkının pratikleşmesini, gerçekleşmesini sağlaması gerekiyor. Bu sadece Devlet Bahçeli'nin verdiği bir söz değildir. Devlet Bahçeli o açıklamayı Erdoğan'la anlaşarak yaptı."

Karasu, bu açıklamaların yalnızca Bahçeli’nin değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan mutabakatın sonucu olduğunu öne sürdü.