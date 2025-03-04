Öcalan’ın DEM heyetiyle İmralı’dan PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısıyla ilgili süreç netleşiyor. Buna göre hukuki ve yasal düzenlemelerle birlikte süreç Haziran ayına kadar tamamlanacak ve PKK bünyesinde sayıları 3000-3500 olarak ifade edilen silahlı teröristler eş zamanlı tasfiye edilecek.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve olağanüstü kongre ile kendini feshetme kararı almasıyla ilgili çağrı gündemdeki yerini korurken, sürecin yol haritası, nasıl ve ne şekilde işleyeceğine dair ayrıntılar da netleşmeye başladı. SÖZCÜ’nün güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Mart-Nisan ayı içerisinde PKK’nın yönetim kademesinde yer alan sözde merkez yürütme kurulu üyeleri toplanıp olağanüstü kongre kararı alarak fesih kararı alacak, ardından da bünyesindeki silahlı kolu HPG bünyesindeki 3500 silahlı teröristin tasfiyesi sağlanacak.

OTONOM GRUPLAR

Öcalan’ın “Tüm silahlı gruplar silah bırakmalı” çağrısındaki kastının PKK’nın silahlı kolu HPG bünyesinde faaliyet gösteren kadın yapılanması YJA-Star, şehir merkezlerinde eylem yapan YPS, intihar saldırıları düzenleyen özel güç yapılanması, Metropol Timleri, TAK (Özgürlük Şahinleri), Akademiler Komutanlığı, Komalen Ciwan (Gençlik Hareketi) gibi isimlerle faaliyet yürüten örgüt otonom yapılar olduğu kaydedildi. Ancak bunun içinde Suriye’deki YPG ve SGD yapılanması bulunmuyor.

51 KİŞİLİK KOMUTA KONSEYİ

Örgütün fesih kongresine HPG’nin 51 kişiden oluşan sözde Komuta Konseyi ile Murat Karayılan ve Bahoz Erdal’ın yönettiği 19 kişilik Halk Savunma Merkez Karargâh Yönetimi ve 11 kişilik sözde Kuzey Sevk İdare Komutanlığı yöneticileri de katılacak.

Doğu ve G.Doğu 6 bölgeye ayrılmış

Son olarak TUSAŞ saldırısı ile Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik saldırı da Kuzey Sevk İdare tarafından planlanmış ve hayata geçirilmişti. Kuzey Sevk İdare Komutanlığı adlı bu yapılanma, Dersim sahası, Botan-Güney saha, Amanos-Toros saha, Serhat sahası, Zagros sahası, ve Zap sınırındaki Behdinan sahasında yaşanan tüm kanlı saldırıların talimatını verip, hain saldırılar planlıyordu.

KCK dört ülkede

PKK’nın KCK yapılanması sadece Türkiye’den oluşmuyor. KCK’nın dört ülkede varlığı mevcut, üstteki haritada görülen bu yapılanma dört ülkeden pay peşinde. PKK’nın silahlı kanadı HPG’nin 7. konferansında Karayılan’ın başında yer aldığı, Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı kuruldu. Silahlı kanadın 51 kişilik komuta konseyi 6 ayda bir toplanıp terör eylemlerinin değerlendirmesini yapıyordu. HPG Meclisi ise yılda 1 kez toplanıp HPG’nin tüm tayin, terfi ve düzenlemelerini görüşüp karara bağlayan bir yapı olarak biliniyor.

Neler yapılacak?

Çağrının somut adımlar atılarak kongre kararı alınması ve PKK’nın kendisi feshedilip silahlı grupları tasfiye ettiğini deklare etmesiyle hukuksal düzenlemelerin de hızlıca TBMM gündeminde ele alınacağı belirlendi. Buna göre, Öcalan’a umut hakkı başta olmak üzere hasta ve cezaevi koşullarında kalamayacak durumdaki mahkûmların yasal düzenleme ile tahliyesi, ardından da tüm terör suçlularını kapsayacak biçimde bir yasal düzenlemenin Adalet Bakanlığı bünyesinde hayata geçirileceği kaydedildi.

Yasal ve anayasal düzenlemelerin hızlıca hayata geçirileceği, hukuki düzenlemeler, DEM Partili belediyelere kayyum atamalarıyla ilgili Haziran ayına kadar devlet görevlileriyle, Öcalan ve DEM Parti arasındaki görüşme trafiğinin yoğunluk kazanacağı ve sürecin akamete uğramaması için atılacak adımların hızlıca gerçekleşeceği bildirildi.