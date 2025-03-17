DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın ne zaman silah bırakacağına dair, "Hem güvenli ortamın hem de sayın Öcalan'la diyalog sürecini bir biçimiyle iletişim kurabileceği kanalların açılması gerektiğini her iki taraf da ifade etti." dedi.

DEM Parti iki haftadır sürdürdüğü siyasi parti ziyaretlerinde bugün MHP ve AKP ile görüştü. Görüşmeler sonrası yaptıkları açıklamada, Hatimoğulları, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı hep beraber takip ettik. Bugün de MHP'yi ziyaret ettiğimizde kendisinin de dün basın yoluyla iletmiş olduğu mesajı MHP heyeti bizlere bir kez daha aktardı. Bir kez daha sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." dedi.

Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı:

-PKK'nın silah bırakma meselesi... Sayın Öcalan çağrısını yaptığı zaman, bu sürecin nihayete erdirilebilmesi, PKK'nin kongresinin toplayabilmesiyle ilgili kendisine düşen görev ve sorumlulukları paylaşmıştı. Biz de bu kamuoyuyla paylaşmıştık. Kendi örgütünden doğru kamuoyuna yapılan açıklama, koşulların oluşturulmasıyla ilgili, şu an sınır ötesi operasyonların bir kısmı hala devam ediyor, güvenlik konusunda kaygı duyulmayacak koşulların sağlanmasıyla birlikte PKK'nin kongre çağrısı yapacağını yaptıkları açıklamada izledik.

-Sayın Öcalan'ın kongrede üstleneceği rolle ilgili hem kendi örgütünün hem de kendisinin de yaptığı açıklama paralel. İmralı'daki ziyaretimizde çok açık ifade etti, 'Kongreyi güce ve bu kararı aldırabilecek güce sahip olan benim demişti. Kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması gerekiyor. Henüz bu konuda bizim bilgimiz dahilinde atılmış adım yok.

-Hem güvenli ortamın hem de sayın Öcalan'la diyalog sürecini bir biçimiyle iletişim kurabileceği kanalların açılması gerektiğini her iki taraf da ifade etti.