Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya silah bırakıp kendini feshetme çağrısının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen terör örgütünden hâlâ somut bir adım atılmadı. Tam tersine kongre beklenen tarihte saldırı gerçekleşti. 28-29 Nisan’da terör örgütü, Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı Peşmerge güçlerine ait kontrol noktasına birer gün arayla bomba yüklü bir dron ile iki ayrı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 peşmerge yaralandı.

UYARI AMACIYLA YAPILDI

Saldırıya uğrayan peşmerge kontrol noktası, Pençe Kilit harekatının sürdürüldüğü Zap, Avaşin ve Basyan bölgeleri ile Türkiye sınırına 30 kilometre derinlikteki Gara Dağı arasında yer alıyor. Stratejik noktadaki bu kontrol noktası PKK’nın Zap Vadisi ile Gara Dağı arasındaki lojistik ve eleman takviyesi açısından kullanılan ikmal yolunu kesiyor. Bu nedenle de sık sık PKK’lı teröristlerin hedefi oluyor.

Zap ile Gara arasındaki Guherze ve Belave bölgelerinde yer alan peşmerge kontrol noktasına uzaktan kumanda edilen el yapımı patlayıcının havadan dron gönderilerek kontrol noktasında patlatıldı. Terör örgütü PKK bu saldırıyı üstlendi ve bunun peşmergelere uyarı amaçlı yapıldığını belirtti.

Sözde Medya Savunma Alanları diye adlandırdıkları Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarının ‘kurtarılmış bölge’ olduğunu iddia eden PKK, bir de tehditte bulundu. Peşmerge güçlerinin bu bölgede kontrol noktası oluşturmaya devam etmeleri halinde saldırıları sertleştireceklerini söylediler.

Bölgedeki peşmerge üslerinin teröristleri zorladığı, Türkiye’nin ise işini kolaylaştırdığı biliniyor.

Saldırıları 13 askerimizin katili yönetti

PKK’nın peşmergeye yaptığı saldırının talimatını veren Cuma Biliki kod adlı Ramazan Aybi 2013 yılında rehin alınan 13 asker ve polisimizin kurşuna dizilmesinin sorumlusu.Hain, kırmızı katagoride 20 milyon lira para ödülüyle aranıyor.