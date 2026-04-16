TBMM’deki “Terörsüz Türkiye” hedefiyle oluşturulan komisyon 18 Şubat 2026’da çalışmalarını tamamlayıp raporunu hazırladı. Aradan iki aya yakın süre geçti, komisyonun önerdiği yasal düzenlemeler hayata geçmedi ve bir adım atılamadı. İktidar da silah bırakma sürecinin işlemediğini itiraf ediyor.

SÜREÇ TIKANDI MI?

DEM Parti acil yasal düzenleme isterken MHP lideri Bahçeli “Süreci aceleye getirmenin anlamı yok’’ derken AKP’li bir yönetici “Silah bırakma süreci işlemiyor, örgüt Öcalan’ı dinlemiyor” diye konuştu. Cumhur İttifakı ortağı DSP lideri Önder Aksakal da “Silah bırakmadılar, 30 tane çakaralmazı tenekede yaktılar o kadar. Teslim olan da yok. Kandil’deki elebaşılar da inlerinden çıkmadı’’ dedi.

İktidar kulislerinde açılım sürecinin tıkandığı yorumları yapılıyor. AKP’li bir yönetici “Komisyonu kurduk. Çok önemli bir rapor ortaya çıktı. Bir heyet İmralı’ya da gitti. DEM kanadı her aşamada ‘Süreç hızlanacak’ dedi. Ancak örgüt silah bırakmıyor. Demek ki örgüt Öcalan’ı dinlemiyor” yorumunu yaptı.

’HIZLANDIRILSIN’

Yapılan yorumlar aylar süren komisyon toplantıları, gündemi meşgul eden açıklamalara rağmen sürecin başındaki ‘silah bırakma şartına’ kilitlendiğini gösteriyor. İktidar atılan adımlara karşılık bir adım olmadan yeni bir aşamaya geçilmeyeceğinin net olarak gösteriyor. DEM kanadında ise ‘af’ talebi devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı son değerlendirmede, “Örgütün de başta mutabık kalınan silahların bırakılma sürecinin hızlandırılması en temel beklentimizdir” dedi.

AKP rest çekti, topu CHP’ye attı

Açılım sürecinde yasal düzenleme talebine karşılık AKP yönetimi, DEM Parti’nin CHP’yle birlikte teklif hazırlayarak sunmasını gündeme taşıdı. Gazete Pencere’den Yıldız Yazıcıoğlu’nun haberine göre AK Parti iktidarı, PKK’nın silah bırakması amacıyla hukuki zemin yaratılması gerektiği yönündeki açıklamalar üzerine “Terörsüz Türkiye” sürecinde “terörsüz” aşamasına geçilemediğini savunarak, DEM Parti’ye CHP’yle ortaklaşa süreç yasası teklifi sunma çağrısı yaptı.

KONUŞMASI SIRASINDA KONUŞAN AKP’LİLERE TEPKİ GÖSTERDİ:

Ben senin bildiğin kadınlara benzemem

TBMM’de DEM Milletvekili Kezban Konukcu AKP sıraları arasında ‘Terbiyesiz’ tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler esnasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu ile AKP’li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Konukcu, AKP sıralarından gelen konuşma sesine tepki göstererek, “Biz burada işçinin, emekçinin sorunundan bahsediyoruz, asgari ücretle ilgili önerge veriyoruz. Milletin derdini çözmediğiniz gibi buradan çen, çen, çen! Yeter ya!” dedi. AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın da “Bu da huy oldu sizde. Her konuşmacı buraya çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüp had bildiriyor. Hadsizlik yapma, terbiyesiz” dedi.

Konukcu da Çalkın’a “Sensin terbiyesiz. Sen kimsin bana ‘terbiyesiz’ diyorsun. Bağıramazsın bir kadına bu şekilde sen. Ben senin bildiğin kadınlara da benzemem” sözleriyle karşılık verdi.