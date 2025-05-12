PKK terör örgütü bu sabah feshini ilan ederek silah bıraktığını duyurdu.

Sürecin nasıl ilerleyeceği, silahların nerelerde hangi koşullarda teslim edileceğiyle ilgili CNN Türk'ten bir iddia gündeme geldi.

Emrah Çakmak'ın aktardığı bilgilere göre terör örgütü PKK, Birleşmiş Milletler gözetiminde silah bırakacak. Uluslararası gözlemciler silahları teslim alacak.

Teröristler, Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde silahlarını teslim edecek.

BM GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞECEK

Çakmak, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntıları şöyle anlattı:

Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı silahlar teslim edilecek bu nasıl olacak? BM gözetiminde gerçekleşecek bu. Üç aşama söz konusu.

SİLAH TESLİMİ İÇİN 3 NOKTA BELİRLENDİ

Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Uluslararası gözlemciler olacak bu teslim işleminde. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi.

Teröristlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.