MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla şekillenen ve iktidar tarafından “Terörsüz Türkiye” süreci olarak adlandırılan yeni açılımın hangi aşamada olduğu kamuoyunda merak konusu oldu.

27 Şubat’ta İmralı’da DEM Parti heyetiyle görüşen Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK’ya silah bırakma ve fesih çağrısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta sonu PKK’nın fesih kongresini toplayacağı iddia edilmiş ancak söz konusu toplantı gerçekleşmemişti. Terör örgütü yetkilileri, kongrenin Öcalan tarafından yönetilmesi gerektiğini ileri sürerken, AKP kaynakları, Öcalan'ın yalnızca mesaj iletebileceğini, fiziken kongre yönetmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

T24’ün haberine göre, DEM Parti kaynakları, kongrenin ertelenmesini PKK içindeki farklı görüş ayrılıklarına bağlıyor. Sürecin, örgüt içinde fikir birliği sağlanana kadar uzayabileceği ifade ediliyor.