Elazığ’da düzenlenen bayramlaşma programında konuşan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, AKP, MHP ve DEM Parti arasında yürütülen diyalog sürecine ilişkin MHP'yi hedef alan yorumlara sert çıktı. Işıkver, “MHP’yi PKK ile yan yana getirmek şerefsizliktir” diyerek tepki gösterdi. MHP Elazığ İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında konuşan Işıkver’in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önceki Abdullah Öcalan çıkışını hatırlatan kullanıcılar, Işıkver’i eleştiri yağmuruna tuttu. Işıkver eleştirilere yanıt verdi.

"ERDOĞAN TALİMAT VERİYOR, BAHÇELİ UYGULUYOR"

Sosyal medya kullanıcıları tarafından MHP’li Işıkver’e şu eleştirileri yaptığı görüldü;

“Erdoğan talimat veriyor, Bahçeli uyguluyor. Halk ise gördüğünü söylüyor. Eğer ressamı suçluyorsanız sizin sorununuz, yok resme bakanları suçluyorsanız, ya resmi değiştirin ya da ressamı. Gösterdiğinizi düzeltmek sizin sorununuz.

Hem MHP milletvekili, hem Mehmet Ağar’ın hemşehrisi Elazığ milletvekili… Topa girmese, ahkam kesmese şaşardım…

Kimse MHP ile PKK’yı yan yana getirmiyor, ya yana gelen kendileri. Kendi kendilerini yan yana getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. MHP’nin Sayın lideri, PKK’nın elebaşına "sn. Kurucu lider diyor"

Yan yana değil kurtarıcıları desek. Sonuçta meclise davet edenler bizler değiliz herhalde. Simdi yukarıdaki sözü biz kime söyleyelim!“

"SİZİN DERDİNİZ, PKK’YI BİZ İTTİFAKSIZ BİTİRDİK DİYE"

Işıkver’in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken ifadeler üzerine bir açıklama daha yapan Işıkver, sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medya ve bazı çevreleri hedef alarak şunları söyledi:

“Bugün sabah saatlerinden beri, kuruldukları günden bugüne Türk Milletine, Türk Devletine fayda sağlamak bir yana cümleleri cımbızla seçerek fikirlerinin uyuşmadığı herkese adi kumpaslar kurmak suretiyle basın faaliyeti yaptığını sanan ve emperyalizmin vekâleti ile yol yürüyen trol zevatı ile birlikte Türkiye karşıtı mücadelenin yükünü omuzlayan kesimlerin iyi izleyip dinlemesini tavsiye ederim.. Sizin derdiniz, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakının; sizin gibi kader birliği ve on yıllarca her seçimde ittifak yapma yolunu seçmeden yarım asırlık PKK mevzusunu bitirmiş olmasıdır. Müslüman Kürt Kardeşimiz ile PKK’lıyı birbirinden ayırma feraseti olmayanların, Türk Milletine onurlu bir geleceği inşaa etme gibi bir vizyona sahip olmayacakları da gün gibi aşikârdır. Hadi başka kapıya..”

NE DEMİŞTİ?

MHP’li Işıkver, MHP’yi PKK ile aynı çizgide göstermeye çalışan bazı çevreler olduğunu belirterek, “Şimdi bugünde bizi PKK ile yan yana getirme gafletinde bulunuyorlar. MHP’yi PKK ile yan yana getirmek de şerefsizliktir. Bu topraklarda PKK’yı destekleyenler Türk milletinden nefret edenler kanımızı dökenler yok mu var, ama şu bir gerçek bin tane kürdün 999 tanesi bayrağını benden daha çok sever, vatanını benden daha çok sever. Biz hepimiz mermer gibiyiz hep birlikte” ifadelerini kullanmıştı.