AKP Tunceli’de il başkanlığı değişikliği sonrası dikkat çeken bir istifa yaşandı. 2015’te PKK tarafından kaçırılarak 11 gün rehin tutulan ve 9 ay boyunca tehdit edildiğini belirten Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat, Recai Hazar’ın il başkanlığına atanmasının ardından görevini bıraktı.



“ASLA UYMAYAN ATAMALAR”



AKP Tunceli teşkilatında il başkanlığı değişikliğinin ardından dikkat çeken bir istifa yaşandı. CHP’li eski milletvekili Kamer Genç’in mezarını ziyaret etmesiyle gündeme gelen Hakan Özer’in istifasının ardından, eski merkez ilçe başkanı Recai Hazar’ın il başkanlığına atanmasına AKP Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat tepki gösterdi.



2009 yılından bu yana AKP’nin çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirten Canpolat, İl Genel Meclisi Başkanlığı da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulunduğunu hatırlattı. Canpolat, gelinen noktada görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.





“ÜÇ İL BAŞKANI DEĞİŞTİ”



Tunceli’de son 2,5 yılda üç il başkanının değişmesine dikkat çeken Canpolat, atamaların teşkilatta yarattığı rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:



“2,5 yılda üç il başkanının değişmesi ve bu dokuya asla uymayan her yeni atamada teşkilatımızın içine düşürüldüğü durum, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın verdiği bunca emeğe, teşkilatımız adına gençliklerinden, heveslerinden, ailelerinden vazgeçmiş tüm kardeşlerimizin çabalarına, haberleri olmaksızın gölge düşürmektedir.”



Canpolat, “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinerek Tunceli’nin bu sürece katkı vermeye hazır olduğunu savundu.

“GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE”



Canpolat, AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığını sürdüreceğini belirtirken, görevinden ayrılma kararını ise “Gelinen noktada gördüğüm lüzum üzerine, üzülerek; AK Parti Mazgirt İlçe Başkanlığı görevimden teşkilatımızla beraber ayrılmış bulunmaktayız” sözleriyle duyurdu.



Canpolat’ın istifasının ardından AKP Pertek İlçe Başkanı İsmail Yelken’in de görevinden ayrıldığı öğrenildi. Yelken, yaklaşık yedi yıldır yürüttüğü Pertek İlçe Başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.