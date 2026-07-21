Terör örgütü PKK, İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken elebaşı Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşmayacağı bir yasal düzenlemeyi kabul etmeyeceğini açıkladı. “Önderliğin fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur, süreç sabote edilir. Bütünlüklü olmayan ve çözüm konusunda boşluklar bırakan bir yasa istenmeyen sonuçlar doğurur’’ diyerek adeta tehdit etti.

‘BOŞLUK KALMASIN’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te DEM Partili milletvekilleriyle kurduğu temas ve Meclis’te yaptığı konuşmayla tekrar başlayan çözüm süreci terör örgütünün açıklamasıyla yeni bir evreye girdi. Terör örgütü PKK çıkarılacak yasa için Öcalan’ın onayının alınması istedi ve “Önderlikle tartışılarak varılacak mutabakatın boşluk bırakmayan bir yasa ortaya çıkarması gerekir’’ denilerek şu görüşlere yer verildi:

‘SAVAŞÇILAR DA OLMALI’

“Yasada önderlikle ile ilgili bir madde olmaz ve lider kadrolar yasa dışında tutulursa, önderliğin fiziki özgürlüğünü de içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmez. Bütünlüklü olmayan, çözüm konusunda boşluklar bırakan bir yasa istenmeyen sonuçlar doğurur. Önderliğinden savaşçısına kadar örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün tam olduğu demokratik siyasete katılımı sağlayacak bir yasa çıkarılması gerekir. Demokratikleşmeyi öncelemeyen her politika çatışma ve savaşta ısrar etmektir.’’



