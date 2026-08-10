TBMM’de PKK’lılara af getirecek kanun teklifi ile ilgili çalışmalar sürerken, terör örgütü devletin raporlarından da çıkıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın “2024 Türkiye Uyuşturucu Raporunda” PKK’nın uyuşturucu faaliyetleri detaylı biçimde yer aldı. 2025 yılının değerlendirildiği 198 sayfalık “Türkiye Uyuşturucu Raporunda” ise terör örgütü PKK’dan bahsedilmedi. EGM’nin 2024 raporunda PKK’nın uyuşturucu ticaretinden 100 milyon dolar gelir elde ettiği belirtilirken, suç gelirleri ile mücadeleden, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasallara kadar her konuya değinilen 2025 yılı raporunda bu konuda hiçbir veri yer almadı.

‘RAPORDAN ÇIKARILDI’

Emniyetin raporuna tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da “Daha şimdiden Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Dairesi yayınlamış olduğu rapordan PKK’yı çıkardı. Geçen seneler uyuşturucu satan PKK herhalde bu sene lolipop satıyor, onun için de emniyetin listesinden çıktı” dedi.

ELEBAŞILARI LİSTEDE

EGM’nin 126 sayfalık 2024 yılı raporunda PKK-KCK-PYD ve YPG’nin uyuşturucu faaliyetleri 53 kez yer almıştı. Raporda Murat Karayılan, Cemil Bayık, Zübeyir Aydar, Rıza Altun, Remzi Kartal, Sabri Ok, Duran Kalkan gibi PKK-KCK’nın üst düzey yöneticilerinin isimlerine de yer verilmişti. Bu kişilerin ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından “Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı oldukları” vurgulandı.

Güvenpark’taki ziyarette, Şehirlioğlu ile er gaziler arasında duygusal anlar yaşandı.

‘Keseceksen sen kes, komutanım’

GATA’da çatışmalarda yaralanan çok sayıda askerin hayatını kurtaran emekli albay Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Güvenpark’ta eylem yapan gazileri yalnız bırakmıyor. Zafer Partili Şehirlioğlu ile vatan için bacağını feda eden gazi arasında duygusal anlar yaşandı. ZP lideri Ümit Özdağ, partisinin GİK üyesi Şehirlioğlu’nu, “Sizin acılarınızı sizin kadar hiç kimse iyi bilemez. Birisi var, sizin acılarınızı en az sizin kadar biliyor: Ali Şehirlioğlu. Hastaneye gittiğiniz andan ve daha sonrasında da her ziyarete gittiğiniz ana. Ben ondan birçok kez inanılmaz hikâyelerini dinleme şansına eriştim. ‘Keseceksen sen kes, komutanım’ diyen arkadaşları” sözleriyle anlattı.