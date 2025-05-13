Terör örgütü PKK’nın silah bıraktığını açıkladığı metinde eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal hakkında kullanılan ifadeler dikkat çekti. Babasının 'derin devlet' tarafından öldürüldüğünü savunan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'a terör örgütü PKK bildirisinden destek çıktı.

PKK BİLDİRİSİNDE TURGUT ÖZAL BÖLÜMÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı. Terör örgütünün açıklamalarındaki Lozan Antlaşması, 1924 Anayasası'nın hedef alınması ve 'soykırım' ifadesi tepkilere neden olurken 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yönelik sözler de dikkat çekti.

"TURGUT ÖZAL DERİN DEVLET TARAFINDAN ORTADAN KALDIRILDI"

Terör örgütü bildirisinde Turgut Özal'ın derin devlet tarafından 'ortadan kaldırıldığını' iddia etti.

Özal'a ilişkin olarak bildiride, "Diriliş devrimimizin halkımız açısından büyük gelişmelere yol açtığı 1990’lı yılların koşullarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Kürt sorununu siyaset yoluyla çözme arayışı gelişti. Önder APO bu arayışa 17 Mart 1993 Ateşkesiyle cevap vererek yeni bir süreç başlattı. Ancak reel sosyalizmin ağır etkileri, savaş çizgimize dayatılan çeteci anlayışlar ve derin devletin Turgut Özal ve ekibini ortadan kaldırması, Kürt inkâr ve imha siyasetinde ısrar ederek savaşı tırmandırması neticesinde bu yeni süreç sabote oldu." ifadelerine yer verildi.

AHMET ÖZEL BABASININ SUİKASTE UĞRADIĞINI İDDİA EDİYORDU

Öte yandan Turgut Özal'ın oğlu babasının ölümüne ilişkin olarak bugüne kadar suikast iddialarına dile getiriyordu.

Ahmet Özal, "Babamı Sovyetler Birliği öldürdü", "Babama suikast girişiminin arkasında Ergenekon var", "Babamı derin devlet öldürdü", "Rahmetlinin zehirlenmesinde FETÖ'yle ilgili kuşkularım var ve bu konuya mutlaka derinlemesine gidilmesi lazım" açıklamalarını yapmıştı.

TURGUT ÖZAL'IN MEZARI 19 YIL SONRA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma üzerine 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarı ölümünün üzerinden 19 yıl sonra açıldı. Özal'ın cenazesi mezardan çıkarıldıktan sonra Türk bayrağı sarılmış tabuta konularak polislerin omuzlarında taşındı ve cenaze nakil aracıyla Adli Tıp'a gönderildi.

AHMET ÖZAL PKK BİLDİRİSİNİN ARDINDAN KONUŞTU

PKK'nın fesih bildirisinin ardından OdaTV'ye konuşan Ahmet Özal, "17 Nisan'da vefat etti. Ondan bir ay önce kadar da Abdullah Öcalan Suriye'deydi. Derin devlet kelimesinden ziyade yurt dışından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin rahatlaması, terörden kurtulması, bu kadar insanın hayatını kaybetmesi engellemek bunun engellenmesi için çok çalıştı. Zaten zehirlendiği artık tespittir bence. Mezarı 19 sene sonra açılmasına rağmen çok iyi bir otopsi yapıldı. O dönemde rahmetli Uğur Mumcu 10-15 günde bir Cumhurbaşkanlığı'na gelirdi, bazı raporlar verirdi babama. İlk o öldürüldü zaten. Onun ardından bu konun askeri ve demokratik çözümüyle ilgili jandarma komutanının uçağı düştü. O uçağın da düşmesi imkansız bir şeydi. Adnan Kahveci trafik kazasında öldü." dedi.

"TÜRKİYE'NİN 1993 YILI İNCELENMELİ"

Ahmet Özal şu ifadeleri kullandı:

-Cumhurbaşkanlığı'nda her zaman 2 doktor, 2 ambulans bulunurdu, hastalığı gün kimse yoktu. 1993 yılı aslında Türkiye'nin incelenmesi gereken bir yıldır.

"BU KONUYLA UĞRAŞAN HERKES 4-5 AY İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

-O zamanlar keşke barış süreci bir şekilde sonuçlanabilseydi. 35 senedir biz bunları yaşamazdır. Kim yaptı o soru işareti. Hem yurt içi hem yurt dışından parmakları vardı. Bu konuyla uğraşan herkes 4-5 ay içinde hayatını kaybetti.