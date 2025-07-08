ABD Savunma Bakanlığı'nın 2026 mali yılı için hazırladığı bütçe teklifinden Suriye'de YPG/PKK uzantısı SDG'ye (Suriye Demokratik Güçleri) dev yardım paketi çıktı.

Belgede, Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında SDG, Suriye Güvenlik Güçleri ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) 130 milyon dolarlık destek öngörülüyor.

Suriye'deki silahlı gruplara ayrılan bu fon, eğitim faaliyetlerini, lojistik desteği ve IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevlerinin iyileştirilmesini kapsıyor.

Bütçede, Suriye’nin kuzeydoğusu ve güneydoğusundaki IŞİD unsurlarına yönelik operasyonların genişletilmesi ve el-Hol kampı ile çöl bölgesinde güvenliğin artırılması da yer alıyor. Bu bölgeyi SDG milisleri kontrol ediyor.

ORTAKLIK BOZULMADI

Savunma Bakanlığı, 2026 yılı bütçesinin 2025 ve 2024’e kıyasla daha düşük olduğunu belirtti ve hedefin IŞİD'in büyümesinin durdurulması olduğunu vurguladı.

Pentagon, “CTEF programı, yerel ortak güçlerin IŞİD’e karşı sürdürülen operasyonlarda desteklenmesi ve örgütün yeniden güç kazanmasının engellenmesi açısından hayati önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

2026 bütçesinde, yerel güçlerin maaş ve teşvikleri için 65 milyon dolar ayrıldı. Bu rakam, 2025 için ayrılan 58.9 milyon doların üzerinde, ancak 2024’teki 71.8 milyon dolar seviyesinin altında kaldı.

“Eğit-donat” kaleminde ise ciddi bir düşüş yaşandı. 2024’te 35 milyon dolar olan bu kalem, 2025’te 15.6 milyon dolara gerilemişti. 2026 için de aynı seviyede kalacağı açıklandı.

Her ne kadar genel bütçe düşüş eğiliminde olsa da, ABD’nin Suriye’deki SDG ağırlıklı yapıya güvenmeye devam ettiği görüldü.

THOMAS BARRACK'IN SDG ZİYARETİ

ABD Özel Suriye Temsilcisi Thomas Barrack’ın bu hafta SDG Komutanı Mazlum Abdi ile görüşmesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığı, yabancı savaşçıların ülkelerine iadesinin en sürdürülebilir çözüm olduğunu yineledi. Ancak bu hedefe ulaşmak kolay görünmüyor.

Pentagon, 2026 bütçesinin Suriye’de istikrarı güçlendirmeyi, terör ağlarını dağıtmayı ve on yıl süren savaşın ardından hassas dengelerin korunmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.