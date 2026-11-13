Terör örgütü PKK, çözüm sürecine ilişkin açıklamasında, son iki ay içinde Türkiye sınırlarına yakın, savaş mevzisi olarak kullanılan 10'dan fazla mağaranın boşaltıldığını bildirdi. Örgüt, Türkiye sınırları ve Türk ordusunun üslendiği askeri noktaların yakınında silahlı gücünün kalmadığını ileri sürdü.

Açıklamada, yasanın çıkmasının ardından Ekim 2026'da tüm silahlı örgüt mensuplarının Türkiye dışına çıkarıldığı, metropollerdeki uyuyan hücrelerin de örgütün “Medya Savunma Alanları” olarak adlandırdığı bölgelere geldiği belirtildi.

PKK açıklamasında, “Artık Türkiye sınırlarına ve Türk ordusunun üslendiği askeri noktalara yakın tek bir askeri gücümüz kalmamıştır” denildi. Çatışmasızlığın yalnızca iradi bir karar olarak değil, coğrafi olarak da sağlandığı savunuldu.

AKP'YE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Örgüt, attığını belirttiği adımlar karşısında AKP iktidarının somut adım atmadığını öne sürdü. Açıklamada, Meclis komisyonunun hazırladığı raporda yer alan ve yasa gerektirmeyen konularda da demokratik adımların atılmadığı savunularak bunun iktidarın amaçlarına ilişkin kuşkuları artırdığı ifade edildi.

Kamuoyunda sürecin tıkanıp tıkanmadığı veya dondurulup dondurulmadığı yönünde tartışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, ilerleme sağlanamamasının örgüt yönetimine bağlanmasına karşı çıkıldı. Örgüt yönetiminin kendi gelecekteki konumuna ilişkin kaygı taşımadığı ileri sürülerek, “Bizim tek kaygımız Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümünün gecikmeden gerçekleşmesi yönündedir” denildi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ İÇİN HUKUKİ ORTAM TALEBİ

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın özgür yaşama ve çalışma koşullarına kavuşması ve bunun için barış ve siyasallaşma kurulunun çalışmaya başlaması istendi.

Türkiye'ye dönerek demokratik siyasal yaşama katılma iradesi bulunduğu belirtilen açıklamada, “Bunu sağlayan hukuki sistem yaratıldığında Türkiye’ye dönüşler gerçekleşecektir” ifadesi kullanıldı. Sürecin hızlı ilerlemesinin bu yöndeki adımlara bağlı olduğu savunuldu.

PKK, yalnızca silahsızlanmanın sorunu çözmeyeceğini, Kürt sorununu yaratan etkenleri ortadan kaldıracak demokratikleşme adımlarının da atılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, demokratikleşmenin Kürt ve Alevi sorunları başta olmak üzere Türkiye'nin sorunlarının çözümünü sağlayacağı görüşü dile getirildi.