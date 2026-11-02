5 kıtadan 31 ülkenin, 32’si erkek 16’sı kadın olmak üzere 48 takımın ve 535 futbolcunun katıldığı World Winners Cup Alanya 2026 sona erdi. Erkeklerde Fas’ın Amal Mogador takımı finalde Paraguay’ın Sportivo Luqueño takımını 11-8 yenerek, kadınlarda ise İspanya’nın Rayo Barcelona takımı Brezilya’nın São Pedro takımını uzatmalarda 4-3 yenerek şampiyon oldu. Ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, turnuvayı dünya 6.’sı olarak tamamladı.

ERKEKLERDE ŞAMPİYON AMAL MOGADOR

Turnuvanın kayıpsız iki takımının karşılaştığı finalde ilk periyot 2-2 sona erdi. İkinci periyotta yedi gol atan Amal Mogador, soyunma odasına 9-2 önde girdi. Üçüncü periyotta altı gol atan Sportivo Luqueño farkı azaltsa da kupa Fas ekibinin oldu. Finalde beş gol atan Chiky Ardil, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Amal Mogador turnuvayı yedi maçta yedi galibiyet ve 57 golle tamamladı.

KADINLARDA KUPA UZATMADA RAYO BARCELONA’NIN

Grup aşamasında penaltılarla geçtiği São Pedro ile finalde yeniden karşılaşan Rayo Barcelona, 3-2 geriye düştüğü maçta Joana Meira’nın golüyle eşitliği yakaladı. Uzatmada Serrat’ın son saniyelerde attığı golle 4-3 kazanan İspanyol ekip, turnuvayı altı maçta altı galibiyetle tamamladı. Finalde iki gol atan Adriana Manau Gimenez hem gol kralı hem de en değerli oyuncu seçildi.

SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR DÜNYA 6.’SI

Ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, 5.lik maçında BSC Yurkas’a son dakikada bulunan golle 7-6 yenildi. İspanyol matador Llorenç, ilk dört dakikada attığı üç golle üst üste ikinci maçında hat-trick yaptı. Madsen’in golüyle 6-6’ya gelen maçta, bitime yaklaşık bir dakika kala Yurkas penaltı kazandı. Madsen penaltıyı kurtarsa da seken topu Vinogradov ağlara gönderdi.